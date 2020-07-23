Дворник «Гранд Каньона» умер после того, как его толкнули в служебном коридоре

23 Июль 2020 2020-07-23T11:25:01+03:00

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Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга выясняют причины гибели дворника крупного ТК «Гранд Каньон», тело которого нашли вечером 22 июля на первом этаже торгового комплекса.

- В 18:36 в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера службы скорой помощи о том, что на первом этаже торгового комплекса по адресу : проспект Энгельса, 154, лежит труп мужчины, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Через 10 минут на место прибыл наряд полиции. Врачи сообщили стражам порядка, что у погибшего имеется черепно-мозговая травма. Чтобы понять, была она получена при падении, или явилась причиной смерти, полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и установили, что погибшего 49-летнего мужчину толкнул в служебном коридоре другой сотрудник ТК.

Труп отправили в морг на судмедэкспертизу, а полицейские тем временем задержали 55-летнего мужчину, толкнувшего дворника.

Теперь его судьба будет зависеть от того, какой окажется причина смерти погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU