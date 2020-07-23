Число зараженных коронавирусом превысило 30 тысяч человек 23 июля в Санкт-Петербурге
Пандемия коронавируса в Санкт-Петербурге в четверг, 23 июля 2020 года, перешла очередной рубеж. С начала пандемии в городе было зафиксировано более 30 тысяч случаев заражения. Сейчас Северная столица находится на третьем месте по количеству заболевших, значительно уступая Москве и Московской области.
- С начала пандемии коронавирусом в Петербурге заразились 30100 человек, из них 22714 выздоровели и 1881 скончались. На данный момент под наблюдением врачей находятся 5505 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.
Несмотря на то, что число зараженных с начала эпидемии уже превысило 30 тысяч человек, последние две недели в Петербурге наблюдается снижение заболеваемости. Так, ежедневный прирост стал уже ниже 200 человек.
Также многие больницы города, которые принимали больных коронавирусом, постепенно возвращаются к своей обычной работе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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