Число зараженных коронавирусом превысило 30 тысяч человек 23 июля в Санкт-Петербурге

23 Июль 2020 2020-07-23T11:34:09+03:00

Число зараженных коронавирусом с начала эпидемии в Петербурге превысило 30 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Пандемия коронавируса в Санкт-Петербурге в четверг, 23 июля 2020 года, перешла очередной рубеж. С начала пандемии в городе было зафиксировано более 30 тысяч случаев заражения. Сейчас Северная столица находится на третьем месте по количеству заболевших, значительно уступая Москве и Московской области.

- С начала пандемии коронавирусом в Петербурге заразились 30100 человек, из них 22714 выздоровели и 1881 скончались. На данный момент под наблюдением врачей находятся 5505 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Несмотря на то, что число зараженных с начала эпидемии уже превысило 30 тысяч человек, последние две недели в Петербурге наблюдается снижение заболеваемости. Так, ежедневный прирост стал уже ниже 200 человек.

Также многие больницы города, которые принимали больных коронавирусом, постепенно возвращаются к своей обычной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU