2020-07-23T11:47:26+03:00
Происшествия

Семь бутылок водки пытался вынести из супермаркета житель Шушар

Когда мужчину хотели остановить, он стал угрожать охране ножом
Петр КИБЕР
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За попытку украсть водку из магазина, житель Шушар может сесть на 10 лет.За попытку украсть водку из магазина, житель Шушар может сесть на 10 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Агрессивный житель Шушар пытался украсть из супермаркета сразу семь бутылок водки. Все спиртное он сложил себе в рюкзак и хотел пройти мимо кассы, но что-то пошло не так. Охранники заметили попытку кражи и кинулись в погоню, но злодей стал угрожать ножом.

-18 июля в 18:57поступило сообщение, что в магазине на Московском шоссе неизвестный мужчина похитил семь бутылок водки, рюкзак для ноутбука и пронес все через кассовую зону. Когда его пытался задержать сотрудник охраны, то неизвестный достал нож и убежал, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На поиски разбойника полицейским понадобилось несколько дней. И вечером 22 июля оперативникам улыбнулась удача. У дома 48 по Малой Балканской улице в Купчино злодей был задержан. Им оказался 21-летний житель Славянки.

Молодому мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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