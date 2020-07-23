2020-07-23T12:02:35+03:00
Общество

Еще семь мужчин и двенадцать женщин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Новые случаи гибели пациентов 23 июля подтвердил Комитет по здравоохранению
Петр КИБЕР
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Еще 19 смертельных случаев от коронавируса подтверждены в Петербурге.Еще 19 смертельных случаев от коронавируса подтверждены в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Еще 19 случаев смерти от коронавирусной инфекции зафиксированы в Санкт-Петербурге. Обновленные данные и сведения о погибших пациентах 23 июля привел городской Комитет по здравоохранению.

- Среди умерших – семеро мужчин возрастом от 47 лет до 91 года и двенадцать женщин от 73 до 94 лет. Пациенты скончались в мае, июне, июле 2020 года, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Известно, что все больные, чью смерть подтвердила комиссия по летальным исходам и лечащие врачи, имели хронические заболевания, осложнившие течение коронавируса – кардиосклероз, атеросклероз, гипертония, обструктивная болезнь легких, ишемия мозга, а также онкология.

При этом основным заболеванием, приведшим к смерти, признана двусторонняя пневмония, развившаяся на фоне инфекции СOVID-19.

По состоянию на утро 23 июля, общее число жертв коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 1881 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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