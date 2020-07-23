Бесплатное питание получат все ученики младших класснов школ Санкт-Петербурга с 1 сентября 2020 года
С 1 сентября 2020 года все ученики младших классов школ Санкт-Петербурга будут получать бесплатное питание. Для этого уже создана вся необходимая инфраструктура. В школах функционируют 719 сырьевых столовых и 89 распредбуфетов, налажена система снабжения и контроля качества продуктов.
- Дополнительное финансирование для обеспечения бесплатного питания планируется привлечь из федерального бюджета, - рассказали в Смольном.
Также разрабатывается региональная программа развития системы школьного питания, создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием, внедрение автоматизированной системы формирования типовой конкурсной документации о закупке пищевых продуктов и другие мероприятия по совершенствованию системы школьного питания.
Ранее ученики 1-4 классов школ города в зависимости от категории получали питание с оплатой 70% или 100% за счет городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU