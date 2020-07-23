Бесплатное питание получат все ученики младших класснов школ Санкт-Петербурга с 1 сентября 2020 года

23 Июль 2020 2020-07-23T12:05:11+03:00

С нового учебного года в Петербурге все ученики младших классов получат бесплатное питание Фото: Артем КИЛЬКИН

Финансирование для обеспечения обедов планируется привлечь из федерального бюджета

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С 1 сентября 2020 года все ученики младших классов школ Санкт-Петербурга будут получать бесплатное питание. Для этого уже создана вся необходимая инфраструктура. В школах функционируют 719 сырьевых столовых и 89 распредбуфетов, налажена система снабжения и контроля качества продуктов.

- Дополнительное финансирование для обеспечения бесплатного питания планируется привлечь из федерального бюджета, - рассказали в Смольном.

Также разрабатывается региональная программа развития системы школьного питания, создание единого регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием, внедрение автоматизированной системы формирования типовой конкурсной документации о закупке пищевых продуктов и другие мероприятия по совершенствованию системы школьного питания.

Ранее ученики 1-4 классов школ города в зависимости от категории получали питание с оплатой 70% или 100% за счет городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU