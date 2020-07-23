2020-07-23T12:15:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Залы ресторанов и кафе могут открыть в "желтой" зоне Ленинградской области

Заполняемость заведений при этом должна быть не более 50 процентов
Лилия КОЗЛОВА
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Залы кафе и ресторанов могут открыть в "желтой" зоне ЛенобластиЗалы кафе и ресторанов могут открыть в "желтой" зоне ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области в "желтых" зонах могут полноценно открыть рестораны, кафе и столовые. В четверг, 23 июля 2020 года, на заседании правительства 47-го региона заместитель председателя по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов озвучил такую инициативу. Однако открытие залов предприятий общепита предполагает их заполняемость только на 50 процентов.

- Мы идем на беспрецедентные шаги по поддержке бизнеса, но важен контроль, это должна быть улица с двусторонним движением. Бизнес принимает решение об открытии, но с четким соблюдением правил, – добавил губернатор Александр Дрозденко.

О датах, когда могут разрешить открыть залы кафе, говорить пока рано. Данное решение должно быть одобрено Роспотребнадзором Ленобласти.

Также на заседании поднимался вопрос о переводе ряда районов в другие зоны, основываясь на эпидемиологической обстановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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