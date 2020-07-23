Пропавшего 70-летнего грибника нашли в лесу под Тосно

23 Июль 2020 2020-07-23T12:29:33+03:00

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Пропавшего грибника искали ночью в Тосненском районе Ленинградской области. Пожилой мужчина ушел в лес утром, но так и не вернулся домой к вечеру. Родные забили тревогу и на место возможного нахождения пенсионера выехали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- В семь вечера пришла заявка: дедушка, 70 лет, ушел в лес. С 10 утра не могут найти. Пошел по грибы вместе с женой, но по пути разминулись, найти его она так и не смогла. Женщине от переживаний стало плохо, она вернулась домой и позвонила спасателям, - сообщается в группе «Лизы Алерт» ВКонтакте.

К тому моменту, как волонтеры прибыли на место, так уже работали другие поисковики. Они запускали ракетницы, чтобы потерявшийся грибник мог выйти на них. Позднее оказалось, что дедушка их слышал, но не видел и не смог сориентироваться на местности.

В итоге найти пожилого мужчину удалось лишь утром. Всю ночь он провел у костра, который по счастью смог разжечь. Сейчас жизнь пенсионера вне опасности, он уже со своей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU