Охранник из Пулково развращал школьниц на рабочем месте

23 Июль 2020 2020-07-23T12:55:50+03:00

Мужчина через соцсети списывался с девочками и выманивал у них интимные фото

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Уже бывший охранник аэропорта Пулково предстанет перед судом за развращение малолетних. Взрослый мужчина, находясь прямо на рабочем месте, а также из дома, находил в соцсетях 14-16-летних школьниц и писал им, представляясь сверстником. После чего выманивал интимные фото, видео и просил исполнять свои извращенные фантазии.

- Осознавая, что потерпевшие в силу своего малолетнего возраста не могут понимать характер и значения совершаемых им действий, вступал в переписки, а также осуществлял аудио и видеосвязь при помощи мессенджеров, в ходе которых склонял к осуществлению развратных действий, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Следкома на транспорте.

Всего в деле охранника числятся три эпизода насильственных действий сексуального характера и два - развратных действий. По этим статьям мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU