"Сквер капитана Кучиева" появился на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

23 Июль 2020 2020-07-23T13:01:21+03:00

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В Санкт-Петербурге сквер на Васильевском острове получил название в честь полярного капитана Юрия Кучиева. Такое распоряжение подписал в четверг, 23 июля 2020 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Безымянный сквер на Капитанской улице между Морской набережной и улицей Кораблестроителей в Василеостровском районе теперь носит название "Сквер капитана Кучиева", - рассказали в Смольном.

Юрий Сергеевич Кучиев был первым капитаном атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Россия». Также он стал первым достигший Северного полюса в надводном плавании.

Также безымянному проезду от Октябрьской набережной до Русановской улицы в Невском районе присвоено наименование Новосаратовская улица. Такое наименование выбрано в связи с тем, что проезд проходит вдоль границы Санкт-Петербурга и деревни Новосаратовки.

ИСТОЧНИК KP.RU