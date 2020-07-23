Дочка зарезала любовника своей матери в Гатчине

23 Июль 2020 2020-07-23T13:50:07+03:00

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В городе Гатчина, что в Ленинградской области, 30-летняя местная жительница зарезала любовника своей матери. Вечером в среду, 22 июля 2020 года, 48-летняя женщина позвонила в историке в полицию и сообщила, что в ее квартире находится труп ее сожителя.

- Правоохранители выехали на вызов в дом 28 по улице Рощинской, где в указанной квартире обнаружили труп 50-летнего мужчины, зарегистрированного в соседнем доме, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На теле виднелись раны на спине и правом плече.Там же полицейские по подозрению в убийстве задержали 30-летнюю дочь хозяйки квартиры.

Как выяснили правоохранители, тем вечером мать и дочь выпивали с мужчиной. Внезапно началась ссора, в ходе которой женщина взяла нож и заколола любовника родственницы.

Подозреваемую задержали и направили в отделение полиции. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU