Дети-сироты осмотрели свои будущие квартиры в Санкт-Петербурге

23 Июль 2020 2020-07-23T14:00:25+03:00

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В Санкт-Петербурге в четверг, 23 июля 2020 года, 17 детей-сирот из Приморского района и детей, оставшихся без попечения родителей, посетили свои будущие квартиры. Во время визита молодые люди осмотрели их отделку и планировку.

- Однокомнатные квартиры, в которые заселятся молодые люди, расположились в новостройках поселка Шушары. Их площадь составляет от 36,9 до 42,7 квадратных метров. Согласие на заселение будущие жильцы уже дали, - сообщили в Смольном.

Квартиры будут предоставлены молодым людям после проведения государственной регистрации права государственной собственности Санкт-Петербурга. Планируется, что регистрация завершится к концу августа.

Напомним, в городе на Неве обеспечение жильем детей-сирот осуществляется за счет квартир, приобретенных в государственную собственность городом, а также квартир, расположенных в домах бюджетного строительства и квартир освобождаемого жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU