Глава петербургского ЗакСа поддержал закон о патриотическом воспитании в школах

23 Июль 2020 2020-07-23T14:11:21+03:00

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Спикер петербургского Заксобрания поддержал изменения в федеральный закон об образовании, согласно которому российским школьникам будут прививать патриотическое воспитание. Саму законодательную инициативу во втором чтении приняли депутаты Госдумы.

- Уверен, президентский законопроект получит широкую поддержку российского общества. Это большой шаг в сторону возрождения классической отечественной школы – учреждения, формирующего гармонично развитую личность, а не предоставляющего примитивные образовательные услуги, - заявил Вячеслав Макаров.

Спикер городского парламента привел слова великого ученого Дмитрия Менделева, отмечавшего, что знание без воспитания опасны, как меч в руках сумасшедшего. Глава ЗакСа уверен, что правильно воспитанная молодежь никогда не будет жарить шашлыки на Вечном огне, а будет хранить память о подвиге предков, защищавших Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU