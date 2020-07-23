Умер преподаватель журналистики СПбГУ Владимир Осинский

23 Июль 2020 2020-07-23T14:26:45+03:00

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В Санкт-Петербурге в среду, 22 июля 2020 года, умер наставник многих поколений профессиональных журналистов, редактор-консультант кафедры телерадиожурналистики Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Георгиевич Осинский. Мастеру пера было 85 лет.

- В научной и общественно-политической печати опубликовано более 300 статей авторства Владимира Георгиевича. Он постоянно совмещал преподавательскую и творческую деятельность, - рассказали в СПбГУ.

Владимир Осинский родился в Ленинграде в 1935 году и всю жизнь посвятил журналистике. С его именем связано начало радиотелевизионной специализации в Санкт-Петербургском университете, создание учебной телерадиостудии, а затем кафедры радио и телевидения, которой он руководил почти 20 лет. Также он награжден множеством почетных званий и грамот.

Время и место прощания с Владимиром Георгиевичем будут объявлены позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU