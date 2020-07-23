МЧС предупредило о надвигающейся грозе на Ленинградскую область 23 июля

23 Июль 2020 2020-07-23T14:37:56+03:00

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Мощные грозы надвигаются на Ленинградскую область. В четверг, 23 июля 2020 года, МЧС 47-го региона предупредило местных жителей о непогоде. Как отмечают спасатели, ливни с громом и молнией пройдутся по южным районам области.

- По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд, - предупредили спасатели.

В МЧС отметили, что также грозы ожидаются и 25 июля. Однако какую именно часть области они накроют, не уточняется.

В пятницу, 24 июля, в небе сверкать не будет, однако непогода все же застанет жителей области. Синоптики обещают в большинстве районов кратковременные дожди, ветер до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет варьироваться от 16 до 21 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU