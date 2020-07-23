2020-07-23T15:10:30+03:00
Общество

"Лунная соната" на Стрелке Васильевского острова заворожила петербуржцев

В ночь на 23 июля музыканты устроили концерт классической музыки под открытым небом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Уличный музыкант исполнил "Лунную сонату" на Стрелке Васильевского островаУличный музыкант исполнил "Лунную сонату" на Стрелке Васильевского островаФото: принтскрин видео.
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В ночь на четверг, 23 июля 2020 года, уличные музыканты устроили концерт классической музыки на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Нежная мелодия "Лунной сонаты" Бетховена прозвучала над Невой, заворожив всех присутствующих слушателей. Видео этого момента очевидцы поделились в социальной сети.

- Лунная Соната на стрелке Васильевского острова. Завораживающе, - прокомментировал происходящее автор видео.

На кадрах видно музыканта, играющего на синтезаторе. Вокруг него собралось пару сотен человек - кто стоял, кто сидел, многие закрывали глаза от наслаждения, многие снимали видео, чтобы запомнить этот волшебный момент. Маленькая девочка и вовсе ушла в пляс.

Однако пользователи сети скептически отнеслись к увиденному. Некоторые отметили, что в этом нет ничего особенного. А другие осудили такое большое сборище людей во время эпидемии.

"Лунная соната" на Стрелке Васильевского острова в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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