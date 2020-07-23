2020-07-23T15:24:04+03:00
Общество

Петербургские таксисты объединились перед приходом китайского агрегатора-гиганта DiDi

Компании уже начали выполнять заказы друг друга
Петр КИБЕР
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Приход в Россию китайского агрегатора заставил напрячься петербургских таксистов.Приход в Россию китайского агрегатора заставил напрячься петербургских таксистов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новость о приходе в Россию китайского агрегатора-гиганта такси DiDi заставила объединиться петербургских перевозчиков. Уже сейчас они начали ездить на вызовы бывших конкурентов. Вызывая, к примеру, Gett, легко можно ждать «Ситимобил».

- C марта 2020 года мы запустили совместный проект, в рамках которого эконом-тарифы Gett попадают в нашу систему и распределяются там среди водителей - сообщили «Мойке 78» в пресс-службе перевозчика.

Сам Gett получает процент с таких заказов и может сосредоточиться на корпоративном сегменте. Но главное, что объединение позволит отстоять свои позиции после прихода крупного и серьезного игрока.

В ожидании китайской экспансии DiDi уже объединились «Яндекс.Такси» и Uber. И все игроки петербургского таксомоторного рынка не собираются сдаваться без боя.

Сами перевозчики уверены, что приход нового игрока потребует улучшать сервис. А выиграть от этого должны пассажиры, ведь конкуренция заставит держать цены, а может и снижать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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