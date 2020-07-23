2020-07-23T15:50:06+03:00
Происшествия

Лада столкнулась с тепловозом на переезде под Лугой

Авария произошла ночью на станции Оредеж
Петр КИБЕР
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В Оредежи "Лада" угодила под поезд.В Оредежи "Лада" угодила под поезд.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Серьезно автомобильно-железнодорожное происшествие произошло глубокой ночью в Лужском районе Ленинградской области. Здесь, на станции Оредеж на переезд вылетела «Лада». Молодой парень, сидевший за рулем, хотел проскочить пути перед поездом, но не успел.

- По предварительной информации 23 июля около 02:52, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, при проезде ж/д переезда на запрещающий сигнал совершил столкновение с тепловозом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на то, что машинист локомотива применил экстренное торможение, остановить многотонную махину быстро не удалось. От удара «ладу» откинуло в сторону. Ее 25-летний водитель получил множественные травмы и был госпитализирован.

В дирекции Октябрьской железной дороги отмечают, что несмотря на отсутствие дежурного на переезде (его здесь просто нет в принципе), светофорная сигнализация работала исправно.

Поскольку ДТП произошло ночь, то на движение электричек оно никак не повлияло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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