2020-07-23T16:03:45+03:00
Общество

Результаты ЕГЭ 2020 по профильной математике в Санкт-Петербурге: 22 выпускника получили 100 баллов

Две заветные «сотни» уже у 17 петербургских выпускников
Полина ШАНДРАК
Поделиться:
Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике в Санкт-Петербурге.Стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Подведены очередные итоги ЕГЭ 2020: стали известны результаты по профильной математике. Рекордное количество баллов – 100 – набрали 22 школьника из Санкт-Петербурга.

После подведения итогов очередного экзамена, пополнились ряды двухсотбалльников: «сотня» по двум предметам теперь у 17 абитуриентов.

- Это говорит о том, что и ребята были мобилизованы, мотивированы на сдачу экзамена. Те меры, которые мы предпринимали, в том числе проведение консультаций в режиме онлайн ведущими педагогами города, дали свои результаты, – отметила заместитель председателя Комитета по образованию, председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Ирина Асланян.

Напомним, что в четверг, 23 июля, выпускники сдали последний экзамен – устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Впереди резервные дни – 24 и 25 июля. За ними – дополнительный период с 3 по 8 августа. За пары сядут школьники, которые по уважительным причинам не смогли написать ЕГЭ в минувшие три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комздрав заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге
Бизнесмены договорились с Роспотребнадзором о снятии ограничений с 27 июля в Санкт-Петербурге
Стелла воинам НАО появилась на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом
"Зенит" показал болельщикам чемпионский кубок
Беглов разъяснил, кто попадет под сокращение в администрации Санкт-Петербурга
Бывший тренер «Зенита» возглавил киевское «Динамо»
Бесплатное горячее питание получат все школьники начальных классов в Ленинградской области
Компания Л1 выполнила план на первое полугодие
Дополнительные поезда пустят с 23 по 27 июля между Санкт-Петербургом и Москвой
Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон о запрете «наливаек»
Эксперты назвали самые грибные места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Результаты ЕГЭ 2020 по профильной математике в Санкт-Петербурге: 22 выпускника получили 100 баллов
Лада столкнулась с тепловозом на переезде под Лугой
Петербургские таксисты объединились перед приходом китайского агрегатора-гиганта DiDi
"Лунная соната" на Стрелке Васильевского острова заворожила петербуржцев
МЧС предупредило о надвигающейся грозе на Ленинградскую область 23 июля
Санкт-Петербург может войти в систему кэшбека за турпоездки уже в августе
Умер преподаватель журналистики СПбГУ Владимир Осинский
Глава петербургского ЗакСа поддержал закон о патриотическом воспитании в школах
Дети-сироты осмотрели свои будущие квартиры в Санкт-Петербурге
Стало известно, когда можно будет вернуть деньги за путешествия по Ленобласти и Карелии
Дочка зарезала любовника своей матери в Гатчине
"Сквер капитана Кучиева" появился на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Охранник из Пулково развращал школьниц на рабочем месте