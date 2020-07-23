Результаты ЕГЭ 2020 по профильной математике в Санкт-Петербурге: 22 выпускника получили 100 баллов

23 Июль 2020 2020-07-23T16:03:45+03:00

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Подведены очередные итоги ЕГЭ 2020: стали известны результаты по профильной математике. Рекордное количество баллов – 100 – набрали 22 школьника из Санкт-Петербурга.

После подведения итогов очередного экзамена, пополнились ряды двухсотбалльников: «сотня» по двум предметам теперь у 17 абитуриентов.

- Это говорит о том, что и ребята были мобилизованы, мотивированы на сдачу экзамена. Те меры, которые мы предпринимали, в том числе проведение консультаций в режиме онлайн ведущими педагогами города, дали свои результаты, – отметила заместитель председателя Комитета по образованию, председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Ирина Асланян.

Напомним, что в четверг, 23 июля, выпускники сдали последний экзамен – устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Впереди резервные дни – 24 и 25 июля. За ними – дополнительный период с 3 по 8 августа. За пары сядут школьники, которые по уважительным причинам не смогли написать ЕГЭ в минувшие три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU