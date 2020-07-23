Дополнительные поезда пустят с 23 по 27 июля между Санкт-Петербургом и Москвой

23 Июль 2020 2020-07-23T16:25:44+03:00

Пятнадцать дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва с 23 по 27 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Пятнадцать дополнительных поездов будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой с 23 по 27 июля 2020 года. Это связано с увеличением количества пассажиров период празднования Дня Военно-Морского флота России. Главный парад состоится в Северной столице.

- Так, из Москвы в Петербург добавили поезда № 56, 210, 220, 222. Один из них будет двухэтажным, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В обратную сторону, из Северной столицы в Москву будут курсировать поезда № 127, 209, 279 и двухэтажный № 29.

Все маршруты назначены на вечернее время, поэтому в город прибытия они приезжают только на следующий день.

Напомним, что приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движение поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на официальном сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU