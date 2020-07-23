Дополнительные поезда пустят с 23 по 27 июля между Санкт-Петербургом и Москвой
Пятнадцать дополнительных поездов будут курсировать между Санкт-Петербургом и Москвой с 23 по 27 июля 2020 года. Это связано с увеличением количества пассажиров период празднования Дня Военно-Морского флота России. Главный парад состоится в Северной столице.
- Так, из Москвы в Петербург добавили поезда № 56, 210, 220, 222. Один из них будет двухэтажным, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
В обратную сторону, из Северной столицы в Москву будут курсировать поезда № 127, 209, 279 и двухэтажный № 29.
Все маршруты назначены на вечернее время, поэтому в город прибытия они приезжают только на следующий день.
Напомним, что приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движение поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также на официальном сайте РЖД.
ИСТОЧНИК KP.RU