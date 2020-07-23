2020-07-23T16:59:55+03:00
Общество

Бесплатное горячее питание получат все школьники начальных классов в Ленинградской области

Детей будут кормить завтраками и обедами
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградской области с нового учебного года школьники начальных классов будут получать горячее питание бесплатноВ Ленинградской области с нового учебного года школьники начальных классов будут получать горячее питание бесплатноФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградкой области с нового учебного года все учащиеся начальных классов школ будут получать горячее питание. Так, с 1 сентября 2020 года по поручению губернатора Александра Дрозденко дети с 1 по 4 классы смогут каждый день получать завтраки и обеды.

- В школах региона горячее питание будет двухразовым: завтрак и обед — для учащихся первой смены, и обед и полдник — для второй смены, - рассказали в администрации 47-го региона.

В настоящее время комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с экспертами «Института отраслевого питания» разрабатывают сбалансированное меню. Главная цель — обеспечить здоровый рацион для 75 тысяч учеников начальных классов. Именно столько младшеклассников будут учиться в школах региона в 2020 году.

Закон о внесении изменений в Социальный кодекс, регламентирующий бесплатное питание школьников младших классов, был принят Законодательным собранием региона 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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