Бывший тренер «Зенита» возглавил киевское «Динамо»

23 Июль 2020 2020-07-23T17:04:21+03:00

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Бывший тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо». О назначении румынского специалиста объявлено 23 июля. Это решение руководства украинского клуба оказалось сюрпризом для всех.

- Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского «Динамо», он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! - заявил президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, чьи слова приводит клубная пресс-служба.

Контракт с тренером, долгие годы тренировавшем заклятых соперников киевлян - донецкий «Шахтер», заключен на два года с возможностью продления на третий.

Предыдущий тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко был отправлен в отставку 20 июля.

Напомним, что Луческу возглавлял «Зенит» в 2017-17 годах. Под его руководством команда завоевала бронзовые медали российского чемпионата. Однако уход специалиста был скандальным.

ИСТОЧНИК KP.RU