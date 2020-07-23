Беглов разъяснил, кто попадет под сокращение в администрации Санкт-Петербурга

23 Июль 2020 2020-07-23T17:31:53+03:00

Беглов разъяснил, кто попадет под сокращение в администрации Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 23 июля 2020 года, на своей страничке в "ВКонтакте" разъяснил, кто же попадет под сокращение в администрации города. Он отметил, что оптимизация расходов необходима, но не за счет качества работы.

- Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения, - заметил Беглов.

Он заявил, что основная задача - провести ревизию штатного расписания. Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет.

Также Беглов добавил, что какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений.

ИСТОЧНИК KP.RU