Беглов разъяснил, кто попадет под сокращение в администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в четверг, 23 июля 2020 года, на своей страничке в "ВКонтакте" разъяснил, кто же попадет под сокращение в администрации города. Он отметил, что оптимизация расходов необходима, но не за счет качества работы.
- Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения, - заметил Беглов.
Он заявил, что основная задача - провести ревизию штатного расписания. Если руководство организации сочтет необходимым сократить какую-то ставку, то подготовить обоснование для этого сокращения и информировать об этом отраслевой комитет.
Также Беглов добавил, что какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений.
ИСТОЧНИК KP.RU