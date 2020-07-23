"Зенит" показал болельщикам чемпионский кубок

23 Июль 2020 2020-07-23T17:55:56+03:00

Болельщики могут сфотографироваться с кубком, но потрогать его не получится Фото: Олег ЗОЛОТО

Увидеть его до конца недели можно в магазине на Невском проспекте

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Второй год подряд «Зенит» - Чемпион России. Обновленный кубок чемпионата РПЛ – 65 сантиметров, 6 килограммов, латунь, никель и золото – показали болельщикам в флагманском клубном магазине на Невском проспекте.

Несмотря на дождливую и ветреную погоду желающих сфотографироваться с Кубком немало. Заходят по одному, в масках, перед входом каждому обрабатывают руки антисептиком. Впрочем, непосредственно снимки разрешают сделать без средств индивидуальной защиты: подошел к кубку – снял маску, отошел – надел обратно.

Практически все в одежде с логотипом любимого клуба или с зенитовской символикой. Единственное, о чем сожалеют: трофей стоит за стеклом: потрогать нельзя. Впрочем, многим это не мешало обнимать саму витрину.

Кубок будет стоять в магазине до 26 июля. А 25-го, напомним, «Зенит» будет биться за второй трофей сезона, Кубок России. Так что возможно уже через пару недель фанаты сине-бело-голубых впервые за десять лет смогут сфотографироваться с «золотым дублем» петербургского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU