2020-07-23T18:15:18+03:00
Общество

Стелла воинам НАО появилась на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом

В боях на этих местах без вести пропали 160 воинов округа
Лилия КОЗЛОВА
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На Синявинских высотах появилась стела воинам НАОНа Синявинских высотах появилась стела воинам НАОФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области в четверг, 23 июля 2020 года, состоялась торжественная церемония открытия стелы, посвященной воинам Ненецкого автономного округа, которые принимали участие в битве за Ленинград во время Великой Отечественной войны.

- Ленинградская битва — это самая протяженная битва в истории Великой Отечественной войны. Мы находимся на священной земле, на территории Кировского района Ленинградской области, где расположены Невский пятачок, Синявинский пятачок и Синявинские высоты. Большое количество мемориалов создано здесь в память о тех тяжелейших годах, — напомнил собравшимся на церемонии заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов.

На мероприятии также присутствовал врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Он добавил, что в боях на Синявинских высотах без вести пропали 160 воинов НАО, а семь из них — похоронены здесь.

На «Аллее памяти» на Синявинских высотах с 2010 года устанавливаются мемориалы советских республик и субъектов РФ, чьи уроженцы погибли за Родину в боях на подступах к Ленинграду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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