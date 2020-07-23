Петербуржец наткнулся на 55 канистр с химикатами, спрятанных в лесу

23 Июль 2020 2020-07-23T19:17:42+03:00

Неизвестный злоумышленник скинул их в канаву, находящуюся в лесополосе в Пушкине [фото]

Изменить размер текста: A A

Петербуржец пошел по грибы и наткнулся на 55 канистр, выброшенных в канаву, находящейся в лесополосе в Пушкине. Мужчина тут же сообщил обо всем в экологическую дежурную службу. Специалисты прибыли на место и установили, что внутри резервуаров находились химические реагенты. Канистры в итоге забрали и вывезли на временное хранение, чтобы позже утилизировать. Никаких утечек реагентов не было.

Канистры с реагентами вывезли для утилизации. Фото: gov.spb.ru

- Ликвидировали потенциально аварийную ситуацию. Последствия такого безответственного отношения к окружающей среде могли привести не только к экологической катастрофе, но и навредить людям. Спасибо неравнодушным петербуржцам за их активную гражданскую позицию и помощь, - передают слова начальника отдела координации аварийных работ Николя Смирнова в комитете по природопользованию.

Все сведения о происшествии уже передали в полицию, чтобы нарушителя нашли как можно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU