2020-07-23T19:45:05+03:00
Происшествия

УФАС нашла крупный картель на торгах по благоустройству в Санкт-Петербурге

Антимонопольщики установили, что 5 компаний приняли участие в 21 закупке на сумму 147 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Антимонопольщики нашли картель на торгах по благоустройству на 147 млн рублей в Санкт-Петербурге.Антимонопольщики нашли картель на торгах по благоустройству на 147 млн рублей в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В УФАС нашли картельный сговор на торгах по благоустройству в Санкт-Петербурге. Антимонопольщики получили от прокуратуры Курортного района наводку и, когда докопались до сути, выявили, что сразу 5 компаний в 2017-2019 годах приняли участие в 21-й закупке на 147 миллионов рублей.

- В ходе антикартельного расследования сотрудники УФАС установили, что снижение цен контрактов на торгах было не более 1%. Организации вели совместную предпринимательскую деятельность и участвовали в аукционах с одного IP-адреса. Также картельщики сообща работали в рамках выигранных госконтрактов, - передает пресс-служба УФАС Санкт-Петербурга.

Вскоре антимонопольщики накажут компании административными штрафами. Среди нарушителей – ООО «СМЭУ-5», ООО «Квалитет», ООО «Дельтабалт+», ООО «Фортуна», ООО «Илатан». Вдобавок сотрудники УФАС отправят итоги расследования в полицию, поскольку видят в их сговоре нарушение Уголовного кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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