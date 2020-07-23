2020-07-23T20:06:25+03:00
Происшествия

В соцсетях сообщили о том, эскалатор «зажевал» ногу женщины на «Маяковской»

В пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга поспешили опровергнуть слова пассажиров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пассажир петербургской подземки сообщил, что на "Маяковской" эскалатор зажевал ногу женщины. Фото: vk.com/spb_todayПассажир петербургской подземки сообщил, что на "Маяковской" эскалатор зажевал ногу женщины. Фото: vk.com/spb_today
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В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте» очевидец сообщил о том, что в переходе на станцию метро «Маяковская» у женщины «зажевало» ногу в эскалаторе. Вдобавок пассажир приложил к публикации нечеткую фотографию. На ней видно, что практически все люди смотрят на второй справа эскалатор, где якобы что-то произошло.

- У женщины «зажевало» ногу в эскалатор. Работает один эскалатор на подъем и народу много, - написал подписчик Иван.

Парня тут же поспешили поправить.

- Ногу «зажевать» не может, там зазор маленький, а вот брючину, шнурок или подол юбки – это запросто. Любят у нас из мухи слона сделать, - ответили автору записи.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу метрополитена за комментарием, где нам спокойно объяснили, что никакой «зажеванной» ноги не было.

- В части механизма ничего не попало. Все эскалаторы работали в штатном режиме, - призвали не пускать слухи в подземке.

Нередко слова в соцсетях можно и нужно перепроверять. Фото: vk.com/spb_today

Нередко слова в соцсетях можно и нужно перепроверять. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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