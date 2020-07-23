Смольный ответил на вопрос о вводе платного въезда в центр Санкт-Петербурга

23 Июль 2020 2020-07-23T20:28:39+03:00

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В Смольном опровергли информацию о том, что въезд в центр Санкт-Петербурга сделают платным. Ранее в ряде городских СМИ появились новости о том, что власти в ближайшем будущем хотят уменьшить движение автомобилей по главным улицам города.

Однако, по словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Андрея Левакина, сейчас есть вопросы куда важнее.

- На данный момент мы не рассматриваем введение платного въезда в центр Санкт-Петербурга. Сейчас есть другое приоритетное направление – проконтролировать соблюдение правил дорожного движения, установить камеры контроля, развивать зоны платной парковки. В настоящее время мы прорабатываем вопрос о последовательности расширения платного парковочного пространства и финансовой модели проекта, - процитировали Левакина для «Комсомолки» в пресс-службе КРТИ Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU