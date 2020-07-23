Археологи СПбГУ нашли в Ленобласти шведские редуты времен Северной войны
Археологи СПбГУ нашли место, где произошло одно из сражений Северной войны в начале 18-го века. Исследователи обнаружили два редчайших шведских редута (укрепления для круговой обороны – Прим. Ред.). Сооружения расположены на северо-восточном конце Сойкинского полуострова, что в Кингисеппском районе Ленобласти.
Топографический план южного редута. Фото: spbu.ru
Северный редут практически разрушен, а вот южный вполне цел. На территории вокруг укреплений ученые нашли свинцовые пули и даже фрагмент корпуса ручной гранаты тех лет.
Свинцовые пули (сверху) и корпус ручной гранаты (снизу). Фото: spbu.ru
- Эта местность связана с рядом событий военной истории. Наиболее значимое из них — сражение в октябре 1708 года, которое стало заключительным этапом похода корпуса генерала Георга Любекера. В августе он выдвинулся из Выборга, тогда еще принадлежавшего Швеции, чтобы захватить Петербург, - рассказывают археологи пресс-службе СПбГУ.
Исследователи планируют продолжить изучать места боя и сделать комплексную реконструкцию поля сражения.
ИСТОЧНИК KP.RU