2020-07-23T21:31:26+03:00
Общество

Археологи СПбГУ нашли в Ленобласти шведские редуты времен Северной войны

Исследователи надеются, что смогут полностью реконструировать поля битвы при Криворучье [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Археологи наткнулись в Ленобласти на военные укрепления времен Северной войны. Фото: spbu.ruАрхеологи наткнулись в Ленобласти на военные укрепления времен Северной войны. Фото: spbu.ru
Изменить размер текста:

Археологи СПбГУ нашли место, где произошло одно из сражений Северной войны в начале 18-го века. Исследователи обнаружили два редчайших шведских редута (укрепления для круговой обороны – Прим. Ред.). Сооружения расположены на северо-восточном конце Сойкинского полуострова, что в Кингисеппском районе Ленобласти.

Топографический план южного редута. Фото: spbu.ru

Топографический план южного редута. Фото: spbu.ru

Северный редут практически разрушен, а вот южный вполне цел. На территории вокруг укреплений ученые нашли свинцовые пули и даже фрагмент корпуса ручной гранаты тех лет.

Свинцовые пули (сверху) и корпус ручной гранаты (снизу). Фото: spbu.ru

Свинцовые пули (сверху) и корпус ручной гранаты (снизу). Фото: spbu.ru

- Эта местность связана с рядом событий военной истории. Наиболее значимое из них — сражение в октябре 1708 года, которое стало заключительным этапом похода корпуса генерала Георга Любекера. В августе он выдвинулся из Выборга, тогда еще принадлежавшего Швеции, чтобы захватить Петербург, - рассказывают археологи пресс-службе СПбГУ.

Исследователи планируют продолжить изучать места боя и сделать комплексную реконструкцию поля сражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Археологи СПбГУ нашли в Ленобласти шведские редуты времен Северной войны
На вандалов, разгромивших памятник Полуторке в Ленобласти, завели уголовное дело
Смольный ответил на вопрос о вводе платного въезда в центр Санкт-Петербурга
В соцсетях сообщили о том, эскалатор «зажевал» ногу женщины на «Маяковской»
УФАС нашла крупный картель на торгах по благоустройству в Санкт-Петербурге
Петербуржец наткнулся на 55 канистр с химикатами, спрятанных в лесу
Огромные грибы нашли жители Выборга у российско-финской границы
Комздрав заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге
Бизнесмены договорились с Роспотребнадзором об открытии ТЦ с 27 июля в Санкт-Петербурге
Стелла воинам НАО появилась на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом
"Зенит" показал болельщикам чемпионский кубок