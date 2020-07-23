2020-07-23T21:49:28+03:00
Общество

208 дворов и 12 общественных пространств благоустроят в Санкт-Петербурге в 2020 году

Работы обещают завершить до 1 октября 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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220 объектов благоустроят в Санкт-Петербурге в 2020 году.220 объектов благоустроят в Санкт-Петербурге в 2020 году.Фото: Олег ЗОЛОТО
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12 общественных пространств и 208 дворов собираются благоустроить в Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом напомнил губернатор Александр Беглов в ходе заседания с полпредом президента РФ по СЗФО. 220 объектов обещают привести в надлежащий вид до 1 октября.

- Сейчас идут работы на 148 адресах. Будет благоустроен пляж Верхнего Суздальского озера. В Красногвардейском районе масштабное благоустройство запланировано в Бестужевском саду и на набережной реки Охты, в а Московском – на улице Гастелло, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Губернатор отметил, что в прошлом году Северную столицу признали городом с благоприятной средой. Тогда Санкт-Петербург занял 2 место среди крупнейших городов России индексу качества городской среды. Соответствующий показатель за 2020 год рассчитают только через полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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