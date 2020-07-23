Почти 20 тонн потенциально опасной корюшки нашли на складе в Ломоносове

23 Июль 2020 2020-07-23T23:23:57+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора совместно коллегами из управления ветеринарии Ленобласти обнаружили на складе в Ломоносове почти 20 тонн корюшки, которая не соответствовала нормативным требованиям. Рыбка принадлежит ООО «Карелрыбторг». Однако компания внесла в систему сертификации грузов «Меркурий» ложные данные о том, что деликатес прошел ветеринарно-санитарную экспертизу и готов к употреблению.

- Качество и безопасность продукта не подтверждены. Цель использования рыбы можно будет установить только после прохождения процедур подтверждения безопасности. Уполномоченное лицо организации-нарушителя заблокируют в системе «Меркурий», - передает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

К слову, в ходе расследования специалисты установили, что похожая подозрительная корюшка отправилась и в Самару. Более того, есть важная несостыковка – горе-компания оформила ветеринарно-санитарных документов на 70 тонн рыбы, хотя добыла только 47,9. Возможно, здесь превышена квота на добычу рыбки.

ИСТОЧНИК KP.RU