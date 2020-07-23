2020-07-23T23:23:57+03:00
Происшествия

Почти 20 тонн потенциально опасной корюшки нашли на складе в Ломоносове

Производитель занес в систему сертификации грузов ложные сведения
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
На складе в Ленобласти нашли 19,5 тонны потенциально опасной корюшки.На складе в Ленобласти нашли 19,5 тонны потенциально опасной корюшки.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сотрудники Россельхознадзора совместно коллегами из управления ветеринарии Ленобласти обнаружили на складе в Ломоносове почти 20 тонн корюшки, которая не соответствовала нормативным требованиям. Рыбка принадлежит ООО «Карелрыбторг». Однако компания внесла в систему сертификации грузов «Меркурий» ложные данные о том, что деликатес прошел ветеринарно-санитарную экспертизу и готов к употреблению.

- Качество и безопасность продукта не подтверждены. Цель использования рыбы можно будет установить только после прохождения процедур подтверждения безопасности. Уполномоченное лицо организации-нарушителя заблокируют в системе «Меркурий», - передает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

К слову, в ходе расследования специалисты установили, что похожая подозрительная корюшка отправилась и в Самару. Более того, есть важная несостыковка – горе-компания оформила ветеринарно-санитарных документов на 70 тонн рыбы, хотя добыла только 47,9. Возможно, здесь превышена квота на добычу рыбки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поисковики вернули домой 70-летнего грибника, пропавшего в лесу в Ленобласти
Почти 20 тонн потенциально опасной корюшки нашли на складе в Ломоносове
Падение юного петербуржца на бетонный пол в квест-комнате обернулось уголовным делом
Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Смольный просит сократить рабочий день 24 июля в Санкт-Петербурге
208 дворов и 12 общественных пространств благоустроят в Санкт-Петербурге в 2020 году
Археологи СПбГУ нашли в Ленобласти шведские редуты времен Северной войны
На вандалов, разгромивших памятник Полуторке в Ленобласти, завели уголовное дело
Смольный ответил на вопрос о вводе платного въезда в центр Санкт-Петербурга
В соцсетях сообщили о том, эскалатор «зажевал» ногу женщины на «Маяковской»
УФАС нашла крупный картель на торгах по благоустройству в Санкт-Петербурге
Петербуржец наткнулся на 55 канистр с химикатами, спрятанных в лесу
Огромные грибы нашли жители Выборга у российско-финской границы
Комздрав заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге
Бизнесмены договорились с Роспотребнадзором об открытии ТЦ с 27 июля в Санкт-Петербурге
Стелла воинам НАО появилась на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом
"Зенит" показал болельщикам чемпионский кубок