2020-07-24T00:03:59+03:00
Общество

Поисковики вернули домой 70-летнего грибника, пропавшего в лесу в Ленобласти

Дедушка ушел по грибы с женой и разминулся с ней, а потом и вовсе пропал [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ПСО "Лиза Алерт" нашел пропавшего в лесу 70-летнего пенсионера. Фото: vk.com/lizaalert_piterПСО "Лиза Алерт" нашел пропавшего в лесу 70-летнего пенсионера. Фото: vk.com/lizaalert_piter
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Добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» вернули домой 70-летнего пенсионера, который отправился за грибами с женой в лесополосу в Тосно, что в Ленобласти. Супруги в итоге разминулись, жене от переживаний стало плохо, и она решила вернуться домой и обратиться за помощью.

Путь до Михаила был непростым. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Путь до Михаила был непростым. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Добровольцы из «Лиза Алерт» оперативно выдвинулись на место. В лесу их ждали джунгли из борщевика, а затем болото да река. Однако большую часть маршрута отряд шел по сухому участку. И вот, ранним утром следующего дня, ребята замечают уставшего, но целого грибника Михаила на другой стороне речки.

Супруги снова вместе и плачут от радости. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Супруги снова вместе и плачут от радости. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- Мы бежим и через 15 минут выходим на виновника нашего торжества. Михаил – герой. Ночью он развел костер, грелся у него и в целом чувствовал себя хорошо для человека, получившего порцию стресса и бессонную ночь. Замерз не сильно, не промок и мог самостоятельно идти, - рассказывают поисковики в своей группе во «Вконтакте».

Около 7 утра муж уже был в объятиях рыдающей от счастья супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Поисковики вернули домой 70-летнего грибника, пропавшего в лесу в Ленобласти
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