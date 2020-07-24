Петербуржец, угнавший машину генконсула Турции, получил два уголовных дела и заявил о «подставе»

24 Июль 2020 2020-07-24T01:26:33+03:00

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Стало известно, что петербуржец, который 8 июля угнал BMW из генконсульства Турции, получил два уголовных дела и протокол за отказ от медосвидетельствования. «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» опубликовал видеозапись с места происшествия и поговорил с виновником торжества.

Как и предполагалось, 27-летний мужчина был неадекватен из-за наркотиков, в чем он сознался. Злоумышленник снес несколько ворот, врезался в припаркованное авто, а затем полез в чужую открытую квартиру, где скинул все вещи в стиральную машину и попытался залезть по стене… в антресоль. Хозяин дома, мягко говоря, не понял, что происходит. А вот у наркомана объяснения нашлись.

Чудо, что на пути наркомана не было людей. Фото: "Дорожный инспектор"

- Мужики, это все подстроено. Ну кто в наше время открытую дверь будет держать? Это все реалити-шоу. Как есть говорю. Чтобы во дворе генконсула не было решетки? Проучить меня хотели, - твердил мужчина, не открывая глаз.

Теперь «герою» якобы реалити-шоу грозит до 7 лет лишения свободы.

Угонщик машины генконсула Турции в Санкт-Петербурге заявил, что его подставили для реалити-шоу.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU