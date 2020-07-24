2020-07-24T08:01:11+03:00
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре на канале Грибоедова

Ранним утром пятницы здесь вспыхнула квартира
Петр КИБЕР
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Два человека пострадали при пожаре в центре Петербурга.Два человека пострадали при пожаре в центре Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Центральном районе Санкт-Петербурга. Ранним утром пятницы в трехэтажном здании на канале Грибоедова вспыхнул огонь. На место ЧП срочно примчались пожарные.

- 24 июля в 05:03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, набережная канала Грибоедова, дом 40.В однокомнатной квартире, в комнате площадью 20 кв.метров, обгорела обстановка на площади 8 кв.метров, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Бороться с пламенем примчались 4 пожарных машины и 16 спасателей. Их усилиями пожар был локализован, а в 05:55 - полностью ликвидирован.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. В больницу на скорой были отправлены двое взрослых жильцов квартиры. Их возраст и состояние уточняются. Причины пожара устанавливают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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