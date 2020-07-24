Небольшие дожди и до +20 градусов ждут петербуржцев в наступившую пятницу
Солнечная, но одновременно дождливая погода ждет жителей и гостей Санкт-Петербурга в наступившую пятницу. Такой противоречивый прогноз дают синоптики. Впрочем, осадки будут небольшими, а частым переменам погоды в городе на Неве удивляться не стоит.
- 24 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.
Почти такая же погода будет в Петербурге и в предстоящие выходные. Суббота окажется дождливее и немного прохладнее - не выше+18, а в воскресенье синоптики обещают кратковременные осадки и до +23.
С 26 июля начнется обещанное потепление, одновременно с которым прекратятся и дожди. А все потому, что город покинет циклон, - заверяют метеорологи.
ИСТОЧНИК KP.RU