Небольшие дожди и до +20 градусов ждут петербуржцев в наступившую пятницу

24 Июль 2020 2020-07-24T08:13:56+03:00

В пятницу в Петербурге будет тепло и немного дождливо. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Солнечная, но одновременно дождливая погода ждет жителей и гостей Санкт-Петербурга в наступившую пятницу. Такой противоречивый прогноз дают синоптики. Впрочем, осадки будут небольшими, а частым переменам погоды в городе на Неве удивляться не стоит.

- 24 июля ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Почти такая же погода будет в Петербурге и в предстоящие выходные. Суббота окажется дождливее и немного прохладнее - не выше+18, а в воскресенье синоптики обещают кратковременные осадки и до +23.

С 26 июля начнется обещанное потепление, одновременно с которым прекратятся и дожди. А все потому, что город покинет циклон, - заверяют метеорологи.

ИСТОЧНИК KP.RU