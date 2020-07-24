Из-за прорыва трубы на улице Васи Алексеева вставали троллейбусы

24 Июль 2020 2020-07-24T08:41:55+03:00

Три маршрута пускали в объезд по Краснопутиловской улице

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Коммунальная авария стала причиной сбоя в движении транспорта в Кировском районе Санкт-Петербурга. Утром 24 июля на улице Васи Алексеева прорвало трубу водоснабжения, поэтому троллейбусы пришлось сначала остановить, а потом пустить в объезд.

- В связи с аварией на водопроводе на улице Васи Алексеева, 21, с 5:57 закрыто движение троллейбусов, - сообщала пресс-служба Горэлектротранса.

Три маршрута троллейбусов, которые проходят по улице, а именно №№ 41, 46, 48, были пущены в обход по Краснопутиловской улице. Больше двух часов на месте работали ремонтные бригады коммунальных служб, которые устраняли последствия аварии.

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются, но с 8:15 движение общественного транспорта восстановлено по обычному маршруту. Судя по онлайн-картам, дорожная ситуация на месте утреннего инцидента обычная, пробок нет.

ИСТОЧНИК KP.RU