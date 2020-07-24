Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Водоканал» шуткой из «Матрицы» напомнил, что не отвечает за отключения горячей воды в Петербурге

Летом на «горячую линию» ежедневно звонят сотни рассерженных горожан
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
КомментироватьОставить комментарий
"Водоканал" напомнил, что не отвечает за горячую воду.

"Водоканал" напомнил, что не отвечает за горячую воду.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето - пора ремонта труб и отключений горячей воды. Петербуржцы, недовольные этим, обрывают телефоны справочных линий коммунальщиков, но не всегда помнят, кто за что отвечает. Так, «Водоканал» в очередной раз напомнил, что горячая вода - не в его ведении. Для этого даже вспомнили фантастический блокбастер «Матрица».

- Сейчас то самое время, когда соцсети и «горячая линия» раскалены от вопросов, связанных с графиком отключения горячей воды. Чтобы вы не теряли времени, дозваниваясь нам, напоминаем - «Водоканал» отвечает за холодное водоснабжение. За подачу горячей воды отвечают несколько различных теплоснабжающих организаций, - написала пресс-служба «Водоканала» на корпоративной странице ВКонтакте.

К посту была добавлена фотография одного из главных героев «Матрицы» Морфеуса, который держит в руках красную и синюю таблетки, как символы горячей и холодной воды, а также (при помощи фоторедактора) опустил ноги в ведра таких же цветов.

Шутка из матрицы - выбор между синей (холодной) таблеткой и красной (горячей водой). Фото: vk.com/vodokanal_spb

Шутка из матрицы - выбор между синей (холодной) таблеткой и красной (горячей водой). Фото: vk.com/vodokanal_spb