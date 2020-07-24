«Водоканал» шуткой из «Матрицы» напомнил, что не отвечает за отключения горячей воды в Петербурге

"Водоканал" напомнил, что не отвечает за горячую воду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето - пора ремонта труб и отключений горячей воды. Петербуржцы, недовольные этим, обрывают телефоны справочных линий коммунальщиков, но не всегда помнят, кто за что отвечает. Так, «Водоканал» в очередной раз напомнил, что горячая вода - не в его ведении. Для этого даже вспомнили фантастический блокбастер «Матрица».

- Сейчас то самое время, когда соцсети и «горячая линия» раскалены от вопросов, связанных с графиком отключения горячей воды. Чтобы вы не теряли времени, дозваниваясь нам, напоминаем - «Водоканал» отвечает за холодное водоснабжение. За подачу горячей воды отвечают несколько различных теплоснабжающих организаций, - написала пресс-служба «Водоканала» на корпоративной странице ВКонтакте.

К посту была добавлена фотография одного из главных героев «Матрицы» Морфеуса, который держит в руках красную и синюю таблетки, как символы горячей и холодной воды, а также (при помощи фоторедактора) опустил ноги в ведра таких же цветов.