2020-07-24T09:58:49+03:00
Общество

Поезд Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновляет работу с 30 июля

Состав будет курсировать четыре раза в неделю
Петр КИБЕР
Поделиться:
С 30 июля возобновляет движение поезд из Петрозаводска в Петербург.С 30 июля возобновляет движение поезд из Петрозаводска в Петербург.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С 30 июля снова начинает курсировать поезд Петрозаводск-Санкт-Петербург, отмененный на время из-за коронавируса. Движение между регионами, сокращенное весной ради обеспечения эпидемиологической безопасности, постепенно восстанавливается.

- Для удовлетворения потребности пассажиров в повышении транспортной доступности в сообщении между Республикой Карелия и Санкт-Петербургом с 30 июля назначается скорый поезд № 11/12, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В первый рейс из Петрозаводска поезд отправится 30 июля, а затем 31 июля и 2 августа. С 5 августа состав будет курсировать 4 раза в неделю: по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Из столицы Карелии поезд будет отправляться в 22:40 и прибывать в Санкт-Петербург в 06:24 следующего дня.

Из первый рейс уйдет 31 июля, а с 6 августа поезд будет курсировать по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям. Отправление - в 23:20, прибытие - в 06:50 следующих суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гроб с покойницей вырыли из могилы на кладбище в Гатчинском районе
Бонус для самых талантливых
Петербургский пожарный в отпуске спас из колодца погибавшего строителя
Проезд по КАД через дамбу перекроют 26 июля в Санкт-Петербурге
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Полиция задержала бородатых мужчин, похитивших человека в Санкт-Петербурге
Поезд Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновляет работу с 30 июля
«Водоканал» шуткой из «Матрицы» напомнил, что не отвечает за отключения горячей воды в Петербурге
Из-за прорыва трубы на улице Васи Алексеева вставали троллейбусы
Небольшие дожди и до +20 градусов ждут петербуржцев в наступившую пятницу
Два человека пострадали при пожаре на канале Грибоедова
Петербуржец, угнавший машину генконсула Турции, получил два уголовных дела и заявил о «подставе»
Поисковики вернули домой 70-летнего грибника, пропавшего в лесу в Ленобласти
Почти 20 тонн потенциально опасной корюшки нашли на складе в Ломоносове
Падение юного петербуржца на бетонный пол в квест-комнате обернулось уголовным делом
Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Смольный просит сократить рабочий день 24 июля в Санкт-Петербурге
208 дворов и 12 общественных пространств благоустроят в Санкт-Петербурге в 2020 году
Археологи СПбГУ нашли в Ленобласти шведские редуты времен Северной войны
На вандалов, разгромивших памятник Полуторке в Ленобласти, завели уголовное дело
Смольный ответил на вопрос о вводе платного въезда в центр Санкт-Петербурга
В соцсетях сообщили о том, эскалатор «зажевал» ногу женщины на «Маяковской»
УФАС нашла крупный картель на торгах по благоустройству в Санкт-Петербурге
Петербуржец наткнулся на 55 канистр с химикатами, спрятанных в лесу
Огромные грибы нашли жители Выборга у российско-финской границы
Комздрав заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге
Бизнесмены договорились с Роспотребнадзором об открытии ТЦ с 27 июля в Санкт-Петербурге
Стелла воинам НАО появилась на Синявинских высотах под Санкт-Петербургом
"Зенит" показал болельщикам чемпионский кубок