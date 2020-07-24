Поезд Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновляет работу с 30 июля
С 30 июля снова начинает курсировать поезд Петрозаводск-Санкт-Петербург, отмененный на время из-за коронавируса. Движение между регионами, сокращенное весной ради обеспечения эпидемиологической безопасности, постепенно восстанавливается.
- Для удовлетворения потребности пассажиров в повышении транспортной доступности в сообщении между Республикой Карелия и Санкт-Петербургом с 30 июля назначается скорый поезд № 11/12, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
В первый рейс из Петрозаводска поезд отправится 30 июля, а затем 31 июля и 2 августа. С 5 августа состав будет курсировать 4 раза в неделю: по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Из столицы Карелии поезд будет отправляться в 22:40 и прибывать в Санкт-Петербург в 06:24 следующего дня.
Из первый рейс уйдет 31 июля, а с 6 августа поезд будет курсировать по средам, четвергам, пятницам, воскресеньям. Отправление - в 23:20, прибытие - в 06:50 следующих суток.
ИСТОЧНИК KP.RU