Полиция задержала бородатых мужчин, похитивших человека в Санкт-Петербурге

24 Июль 2020 2020-07-24T10:12:19+03:00

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в похищении человека. Утром 22 июля 2020 года двое неизвестных избили мужчину на автомобильной заправке на проспекте Обуховской Обороны, затолкали его в машину и увезли. Это видел очевидец, который сразу вызвал полицию. Был объявлен план «Перехват»,в ходе которого поймали 36-летнего мужчину - одного из подозреваемых.

- В тот же вечер у дома 36 по проспекту Королева задержали остальных участников преступления. Ими оказались четверо выходцев из Средней Азии, в возрасте от 24 до 45 лет, все неработающие, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что подозреваемые напали на 28-летнего мужчину, избили его бейсбольной битой, отобрали мобильный телефон, после чего силой посадили его в иномарку и увезли в Московский район, где заперли в гараже. Продолжая избивать, они требовали с жертвы 200 тысяч рублей в счет несуществующего долга.

Сейчас пострадавший находится в медучреждении. Подозреваемые под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792350" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала четверых преступников, похитивших человека в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU