2020-07-24T10:32:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 15 горожан сообщили о возвращении в страну из-за границы
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 17 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за суткиЕще 17 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается активная борьба с коронавирусом. В первую очередь, проводится массовое обследование горожан на наличие инфекции. Так, по данным Смольного от 24 июля 2020 года, за последние сутки более 17 тысяч человек сдали тест на COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 17016 человек. Под медицинским наблюдением находится 1900 человек. Из них 174 - в обсерваторе, 1374 - на самоизоляции, 352 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также в 15 человек обратились в экстренные службы и сообщили о том, что вернулись в Россию из-за границы. Теперь им предстоит провести 14 дней на домашнем карантине.

Обработано 257 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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