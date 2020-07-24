Проезд по КАД через дамбу перекроют 26 июля в Санкт-Петербурге
В воскресенье, 26 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России. В связи с этим Управление федеральных автомобильных дорог предупреждает автомобилистов о том, что в течение 10 часов будут перекрыт проезд по КАД через дамбу.
- Обращаем внимание водителей на то, что 26 июля в период с 7:00 до 17:00 проезд по участку КАД от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе будет невозможен, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Исключение будет действовать для жителей Кронштадта, аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU