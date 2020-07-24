2020-07-24T10:49:58+03:00
Происшествия

Петербургский пожарный в отпуске спас из колодца погибавшего строителя

ЧП произошло в поселке Рябово в Ленобласти
Петр КИБЕР
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Петербургский спасатель спас из колодца строителя. Фото: ГУ МЧС по ЛОПетербургский спасатель спас из колодца строителя. Фото: ГУ МЧС по ЛО
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Петербургский пожарный, отдыхавший на даче в поселке Рябово, спас человека. В беду попали двое строителей, которые на соседнем участке откачивали воду из глубокого колодца мотопомпой, надышались газов и потеряли сознание.

- После того как третий рабочий стал звать на помощь, одним из первых откликнулся сосед по участку – пожарный 57 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Александр Виноградов, который находился в отпуске на даче. Вооружившись веревкой и замотав лицо мокрой тряпкой, он спустился в колодец, - сообщает пресс-служба Управления МЧС по Ленинградской области.

Пожарный смог обмотать лежащего без сознания одного строителя веревкой, и, при помощи других людей, поднял его наверх.

Второго пострадавшего достали уже при помощи прибывших спасателей.

К сожалению, один из мужчин погиб, а другого удалось спасти. Его госпитализировали примчавшиеся на вызов врачи. А пришедший на помощь петербургский пожарный продолжил свой дачный отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербургский пожарный в отпуске спас из колодца погибавшего строителя
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