2020-07-24T11:03:05+03:00
Происшествия

Гроб с покойницей вырыли из могилы на кладбище в Гатчинском районе

Неизвестные вандалы раскопали захоронение и сломали крышку гроба
Лилия КОЗЛОВА
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Неизвестные выкопали гроб с женщиной на кладбище в Гатчинском районеНеизвестные выкопали гроб с женщиной на кладбище в Гатчинском районеФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Ленинградской области расследует дело о надругательстве над телом умершей женщины. В полдень в четверг, 23 июля 2020 года, в МВД Гатчинского района обратился 23-летний помощник мастера по захоронению кладбища «Новый Свет», который рассказал, что во время обхода обнаружил разгромленную могилу и гроб.

- Во время обхода территории кладбища на 5-м участке было обнаружено вскрытие могильного захоронения, - сообщил "КП-Петербург".

Могила была вырыта, а гроб поднят на поверхность. Также у гроба была частично повреждена крышка. Внутри находился труп женщины, которая скончалась еще в октябре 2018 года от онкологического заболевания. Больше никаких повреждений замечено не было.

Сейчас правоохранители осматривают место и пытаются выяснить, кому понадобилось выкапывать труп.

По факту возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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