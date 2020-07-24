2020-07-24T11:14:33+03:00
Общество

Ушла в отставку глава Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева

Об изменениях в Смольном объявлено 24 июля
Петр КИБЕР
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Глава Комитета по образованию Жанна Воробьева ушла в отставку. Фото: gov.spb.ruГлава Комитета по образованию Жанна Воробьева ушла в отставку. Фото: gov.spb.ru
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Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева ушла в отставку. О том, что в одном из ключевых ведомств города произошли изменения, объявлено утром 24 июля. Впрочем, Воробьева не покидает Смольный - ей предложено новое место.

- Жанна Воробьева назначена спецпредставителем Губернатора Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что Жанна Воробьева возглавляла Комитет по образованию в течение восьми лет. Уже при Александре Беглове, в апреле 2019 года она была награждена почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Знак был вручен за «эффективную государственную гражданскую службу, большой вклад в развитие системы общего и профессионального образования».

Причины, по которым Воробьева назначена на новое место, не уточняются. Обязанности председателя Комитета по образованию будет исполнять заместитель председателя ведомства Ирина Аслянян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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