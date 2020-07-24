2020-07-24T11:39:21+03:00
Происшествия

Петербургский школьник из-за ссоры прострелил глаз другу

Пострадавшего срочно госпитализировали в одну из больниц города
Петр КИБЕР
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Полиция разбирается в причинах ЧП с раненным из игрушечного пистолета школьником.Полиция разбирается в причинах ЧП с раненным из игрушечного пистолета школьником.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Ссора двух школьников закончилась стрельбой из пистолета. Пусть и пневматического. Один из юных петербуржцев, поругавшись с другом, выстрелит тому прямо в глаз. Пулька сильно повредила зрение мальчику, которого срочно отправили в больницу.

- 23 июля в 19:02 поступило сообщение, что у дома 25/2 по улице Зины Портновой огнестрельное ранение. Прибывшие на вызов полицейские установили, что 12-летний мальчик 2008 года рождения в ходе внезапной ссоры из пневматического игрушечного пистолета выстрелил в глаз 14-летнему подростку, который в тяжелом состоянии госпитализирован, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации источника «КП-Петербург», у пострадавшего мальчика диагностировано тяжелое повреждение радужки глаза.

Сейчас стражи порядка общаются с родителями обоих школьников, сам игрушечный пистолет изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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