Заложенное взрывное устройство нашли в одной из квартир жилого дома в Стрельне
Взрывное устройство нашли в квартире одного из жилых домов в Стрельне. Сам жилец квартиры, заметивший бомбу, вызвал полицию. По сигналу на место ЧП также прибыли и взрывотехники ОМОНа. Сейчас двор дома оцеплен.
- У нас движуха во дворе. Куча полиции, росгвардии. Соседи сказали, что у кого-то в квартире бомбу нашли. Приехал ОМОН и кинологи, - рассказал «КП-Петербург» местный житель.
По предварительным данным, причиной беспокойства оказалась граната, примотанная ко входной двери одной из квартир. Сейчас взрывоопасную находку обследуют специалисты.
Известно, что взрывное устройство нашли в доме на Орловской улице. В соседних жилых зданиях проводится эвакуация, полиция просит людей не подходить близко.
Есть версия, что таким образом кто-то хотел попугать жителя квартиры. Боевая граната (если это она), или муляж - выясняют специалисты.
Точные сведения о произошедшей ситуации уточняются, «Комсомолка» будет следить за развитием событий.
ОБНОВЛЕНО:
По сведениям «КП» граната оказалась страйкбольной. Т.е. начинена пластиковыми шариками.
В доме 2 на ул. Орловской в Стрельне нашли предмет, похожий на гранату, жители эвакуированы.
ИСТОЧНИК KP.RU