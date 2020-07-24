Заложенное взрывное устройство нашли в одной из квартир жилого дома в Стрельне

24 Июль 2020 2020-07-24T12:21:37+03:00

На место ЧП уже прибыли саперы ОМОНа [видео]

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Взрывное устройство нашли в квартире одного из жилых домов в Стрельне. Сам жилец квартиры, заметивший бомбу, вызвал полицию. По сигналу на место ЧП также прибыли и взрывотехники ОМОНа. Сейчас двор дома оцеплен.

- У нас движуха во дворе. Куча полиции, росгвардии. Соседи сказали, что у кого-то в квартире бомбу нашли. Приехал ОМОН и кинологи, - рассказал «КП-Петербург» местный житель.

По предварительным данным, причиной беспокойства оказалась граната, примотанная ко входной двери одной из квартир. Сейчас взрывоопасную находку обследуют специалисты.

Известно, что взрывное устройство нашли в доме на Орловской улице. В соседних жилых зданиях проводится эвакуация, полиция просит людей не подходить близко.

Есть версия, что таким образом кто-то хотел попугать жителя квартиры. Боевая граната (если это она), или муляж - выясняют специалисты.

Точные сведения о произошедшей ситуации уточняются, «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ОБНОВЛЕНО:

По сведениям «КП» граната оказалась страйкбольной. Т.е. начинена пластиковыми шариками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792367" frameborder="0"></iframe> В доме 2 на ул. Орловской в Стрельне нашли предмет, похожий на гранату, жители эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU