Более 45 кораблей и 40 самолетов примут участие в параде на День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Более 45 кораблей и 40 самолетов примут участие в Главном параде на День ВМФ России в Санкт-Петербурге, который состоится 26 июля 2020 года. Губернатор Александр Беглов рассказал о ходе подготовки к празднеству в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
- Подготовка идет полным ходом. В нем примут участие силы всех флотов Северного, балтийского, Черноморского, Тихоокеанского, Каспийской флотилии, а также самолеты воздушно-космических сил. Корабли и подводные лодки уже стоят на Неве и в Кронштадте. Глядя на них, мы испытываем гордость за Россию, - рассказал Беглов.
В честь 75 годовщины Победы планируется проход группы кораблей со знаменами. На десантных катерах будет расположен легендарный танк Т-34 и боевая машина «Катюша».
В этом году исполняется 200-летие открытие Антарктиды российскими моряками, поэтому по Неве пройдет исследовательское судно судно «Адмирал Владимирский».
- Петербург встретит праздник, как и подобает морской столице России, - отметил градоначальник.
Беглов рассказал о ходе подготовки парада на День ВМФ России в Петербурге.Видео: Смольный
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Где посмотреть военно-морской парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте 2020
Военно-морской парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет 26 июля 2020 года. Посмотреть его можно из разных городских локаций, в соцсетях и по ТВ (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU