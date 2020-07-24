Более 45 кораблей и 40 самолетов примут участие в параде на День ВМФ России в Санкт-Петербурге

24 Июль 2020 2020-07-24T12:16:18+03:00

Беглов рассказал о подготовке парада на День ВМФ России в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Более 45 кораблей и 40 самолетов примут участие в Главном параде на День ВМФ России в Санкт-Петербурге, который состоится 26 июля 2020 года. Губернатор Александр Беглов рассказал о ходе подготовки к празднеству в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

- Подготовка идет полным ходом. В нем примут участие силы всех флотов Северного, балтийского, Черноморского, Тихоокеанского, Каспийской флотилии, а также самолеты воздушно-космических сил. Корабли и подводные лодки уже стоят на Неве и в Кронштадте. Глядя на них, мы испытываем гордость за Россию, - рассказал Беглов.

В честь 75 годовщины Победы планируется проход группы кораблей со знаменами. На десантных катерах будет расположен легендарный танк Т-34 и боевая машина «Катюша».

В этом году исполняется 200-летие открытие Антарктиды российскими моряками, поэтому по Неве пройдет исследовательское судно судно «Адмирал Владимирский».

- Петербург встретит праздник, как и подобает морской столице России, - отметил градоначальник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792378" frameborder="0"></iframe> Беглов рассказал о ходе подготовки парада на День ВМФ России в Петербурге.Видео: Смольный

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ИСТОЧНИК KP.RU