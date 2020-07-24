2020-07-24T12:57:21+03:00
Общество

Самые опасные для купания районы Ленобласти назвали в МЧС

С начала года в регионе утонули 65 человек
Петр КИБЕР
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Больше всего людей с начала лета утонуло во Всеволожском районе Ленобласти.Больше всего людей с начала лета утонуло во Всеволожском районе Ленобласти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В МЧС назвали самые опасные для купания районы Ленинградской области. О печальных результатах первой части 2020 года на пресс-конференции в «Интерфакс» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Ленобласти Геннадий Корсунов.

- С начала года на водных объектах региона зафиксировано 70 происшествий, в которых погибли 65 человек, в том числе пятеро детей, - рассказал представитель МЧС.

В это число вошли и те, кто утонул еще зимой, провалившись под лед. Но основная часть - утонувшие в летний сезон, когда отдыхать на пляжа начали жители области и примкнувшие к ним петербуржцы.

Только с начала июня произошло 40 инцидентов, в которых погибло 36 человек, двое из которых - дети.

- «Чемпион» по этому показателю Всеволожский район. Здесь открыто много пляжей, на выходные приезжают отдыхающие из Петербурга, но спасателей нет, - заявил Геннадий Корсунов.

Далее в списке самых опасных идут Выборгский, Приозерский, Кингисеппский и Тосненский районы.

В МЧС отметили, что вина за это лежит на муниципальных властях, которые не обеспечивают безопасность отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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