2020-07-24T13:02:32+03:00
Происшествия

Петербуржец воткнул нож себе в грудь из-за ругани жены

Женщина ругала супруга из-за его безработицы
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина всадил нож себе в грудь во врем ссоры с женой в ПетербургеМужчина всадил нож себе в грудь во врем ссоры с женой в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге местный житель устал слушать крики жены и радикально ушел от проблемы, воткнув нож себе в грудь. Вечером в среду, 22 июля 2020 года, бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с серьезной раной. Информацию об инциденте медики передали в полицию.

- Инцидент произошел в 18:40 часов в одной из квартир дома 1/1 по Среднеохтинскому проспекту в Красногвардейском районе, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением груди в тяжелом состоянии. Также от него очень сильно пахло алкоголем.

Полицейские пообщались с женой 51-летнего пострадавшего. Та рассказала, что муж был пьян. Супруги ругались из-за того, что мужчина никак не может устроиться на работу. Тогда петербуржец взял нож и проткнул им себе грудь.

Сейчас по факту произошедшего проводиться проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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