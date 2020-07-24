Петербуржец воткнул нож себе в грудь из-за ругани жены

24 Июль 2020 2020-07-24T13:02:32+03:00

Мужчина всадил нож себе в грудь во врем ссоры с женой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге местный житель устал слушать крики жены и радикально ушел от проблемы, воткнув нож себе в грудь. Вечером в среду, 22 июля 2020 года, бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с серьезной раной. Информацию об инциденте медики передали в полицию.

- Инцидент произошел в 18:40 часов в одной из квартир дома 1/1 по Среднеохтинскому проспекту в Красногвардейском районе, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением груди в тяжелом состоянии. Также от него очень сильно пахло алкоголем.

Полицейские пообщались с женой 51-летнего пострадавшего. Та рассказала, что муж был пьян. Супруги ругались из-за того, что мужчина никак не может устроиться на работу. Тогда петербуржец взял нож и проткнул им себе грудь.

Сейчас по факту произошедшего проводиться проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU