2020-07-24T13:26:10+03:00
Дом. Семья

Сфинкса, сбежавшего из машины после ДТП, разыскивают в Ленинградской области

Кошка пропала на трассе Тихвин-Санкт-Петербург 20 июля [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Кошку породы сфинкс разыскивают в Ленинградской области после жесткого ДТПКошку породы сфинкс разыскивают в Ленинградской области после жесткого ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Ленинградской области разыскивают кошку породы сфинкс, которая пропала после жесткого ДТП. В пятницу, 24 июля 2020 года, хозяева животного разместили в социальных сетях объявление, в надежде, что неравнодушные помогут вернуть им домашнюю любимицу.

- 20 июля на трассе Тихвин-Санкт-Петербург, через 8 километров после деревни Свирь, в сторону Петербурга, произошло ДТП. Машина сошла с трассы в кювет и перевернулась, - рассказали петербуржцы.

Животное находилось в машине в момент аварии, но в панике сбежало Фото: СОЦСЕТИ

Животное находилось в машине в момент аварии, но в панике сбежалоФото: СОЦСЕТИ

Автомобиль разбился в хлам. Благо, все, кто находился в машине остались живы. Но из авто в панике сбежала кошка.

Кошка лысая, с серой спинкой, розовой грудкой и большими ушами. Отзывается на кличку Оливия.

Не известно, пострадала ли она во время аварии. Также есть вероятность, что животное могло замерзнуть в лесу. Хозяева надеются найти ушастого члена семьи и вернуть домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шантажистов-заключенных из «Крестов» отправят под суд за вымогательство у сокамерника
Сфинкса, сбежавшего из машины после ДТП, разыскивают в Ленинградской области
Губернатор Санкт-Петербурга договорился с Роспотребнадзором об очередном снятии ограничений
Петербуржец воткнул нож себе в грудь из-за ругани жены
Самые опасные для купания районы Ленобласти назвали в МЧС
Более 45 кораблей и 40 самолетов примут участие в параде на День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Заложенное взрывное устройство нашли в одной из квартир жилого дома в Стрельне
Подростка-вандала задержали за разгром легендарной Полуторки на Дороге Жизни
Петербургский школьник из-за ссоры прострелил глаз другу
Ушла в отставку глава Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева
Гроб с покойницей вырыли из могилы на кладбище в Гатчинском районе
Бонус для самых талантливых
Петербургский пожарный в отпуске спас из колодца погибавшего строителя
Проезд по КАД через дамбу перекроют 26 июля в Санкт-Петербурге
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Полиция задержала бородатых мужчин, похитивших человека в Санкт-Петербурге
Поезд Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновляет работу с 30 июля
«Водоканал» шуткой из «Матрицы» напомнил, что не отвечает за отключения горячей воды в Петербурге
Из-за прорыва трубы на улице Васи Алексеева вставали троллейбусы