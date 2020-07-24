Сфинкса, сбежавшего из машины после ДТП, разыскивают в Ленинградской области

24 Июль 2020 2020-07-24T13:26:10+03:00

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В Ленинградской области разыскивают кошку породы сфинкс, которая пропала после жесткого ДТП. В пятницу, 24 июля 2020 года, хозяева животного разместили в социальных сетях объявление, в надежде, что неравнодушные помогут вернуть им домашнюю любимицу.

- 20 июля на трассе Тихвин-Санкт-Петербург, через 8 километров после деревни Свирь, в сторону Петербурга, произошло ДТП. Машина сошла с трассы в кювет и перевернулась, - рассказали петербуржцы.

Животное находилось в машине в момент аварии, но в панике сбежалоФото: СОЦСЕТИ

Автомобиль разбился в хлам. Благо, все, кто находился в машине остались живы. Но из авто в панике сбежала кошка.

Кошка лысая, с серой спинкой, розовой грудкой и большими ушами. Отзывается на кличку Оливия.

Не известно, пострадала ли она во время аварии. Также есть вероятность, что животное могло замерзнуть в лесу. Хозяева надеются найти ушастого члена семьи и вернуть домой.

ИСТОЧНИК KP.RU